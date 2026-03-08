Gobernar sin cuentas tiene consecuencias

Creado: Actualizado:

Poco parece que les importa a los responsables de las diferentes administraciones gobernar con los presupuestos prorrogados, consecuencia de la falta de apoyo suficiente con la que cuentan sus mandatos. Pero esta situación tiene siempre consecuencias indeseables. En ocasiones, que condenan a una inadmisible parálisis para solucionar los problemas más urgentes de los ciudadanos, como ocurre ahora en León. El duro invierno climatológico ha deshecho el asfaltado de unas calles en las que el propio alcalde, José Antonio Diez, había reconocido hace tiempo que era necesaria una intervención más a fondo, y por tanto mayor inversión. En uno de los servicios privatizados, que en los últimos cinco años ha gastado 21 millones de euros en unas reparaciones cuyos daños reaparecen al poco tiempo, ahora con las lluvias y los fundentes de las nevadas las urgencias se multiplican. Los técnicos han identificado una treintena de calles en la capital donde hay que reparar por seguridad, y otro medio centenar que exige intervenciones urgentes. Pero ya no hay dinero, ni contrato. Ni posibilidad de asignar parte del remanente de tesorería (casi 29 millones de euros), que ya tiene destino fijado. Ojo, porque las reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamento por los daños en los coches se multiplican.