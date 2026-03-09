Martínez el de Castilla

Creado: Actualizado:

8M. En los últimos seis meses han lapidado decenas de mujeres, han ahorcado decenas de gays y han masacrado a 40.000 personas por manifestarse por no comulgar con ruedas de molino. No a la guerra. Irán es un lugar maravilloso en el que los gobernantes solo llevan turbante porque tienen frío en la calva. Si digo que el presidente Sánchez, que no lo voy a decir porque igual me demanda, es un gran defensor de las mujeres pero luego resulta que es adalid de Ábalos, Salazar y algún otro falto de moral, es muy posible que me equivoque. Por lo tanto, no haré otra cosa que pedir otra ronda. Y entre caña y caña, me suelto y le hago una pregunta a la izquierda recalcitrante: ¿No a la guerra y sí a sojuzgar a las mujeres iraníes? No hay respuesta que no suponga una incoherencia. Podemos, Sumar y todas las mareas adyacentes son (juro que me cuesta decirlo) una pandilla de niñatos, que se dicen niñatas por lo del feminismo, y que tiene el cerebro a la altura del tobillo. A todo esto, la campaña electoral se ha desarrollado hoy fuera de León porque los candidatos patrios lo único que han hecho ha sido darse la vuelta correspondiente por el rastro.

¿De verdad los candidatos de los partidos no se dan cuenta de que hasta los suyos piensan que no merece la pena el esfuerzo de ir a votar? Y lo pregunto porque me lo preguntan. Y yo digo que sí, un sí enorme, de un tamaño que me asustaría si a uno no le asustara más que no me dejaran decirlo. Porque creo que en la democracia y no en la estupidez. Por ser domingo de fútbol no me dejaré llevar por asuntos de mayor enjundia. Prefiero pensar en que quedan cinco días de campaña y sueño con que alguien le ponga cordura al voto que hay que meter en la urna el domingo que viene: los extremos se tocan. Hubo un momento en el que alguien dijo que los extremeños se tocan y a día de hoy la duda es si Guardiola se tocará con Abascal y qué repercusión tendrá en León. ¡Hostia! Recuerdo ahora que para el candidato socialista Carlos Martínez esta Comunidad es Castilla y Burgos y hasta dijo que es un León en Castilla o un Castilla en Albacete. Para volverse loco si no lo estaban ya.

Ayer, Diario de León publicó una entrevista con Alberto Núñez Feijóo. Se la hicieron las periodistas más jóvenes de la plantilla. Dos mujeres frente al futuro presidente del Gobierno de España. Me encantó el desconcierto del equipo del líder del PP y me entusiasmó la entrega y la profesionalidad de quien piensa que el político es el enemigo y alcanzan la conclusión de que los grandes hombres se miden en espacios cortos. Igual que las buenas periodistas se miden entre los nervios y las obligaciones. El 8M. Qué gran momento para que todo el mundo sepa que detrás de una periodista no hay nada más que una periodista. No una activista. Es nuestra labor. Contar sin participar. Me enorgullece saber que los que vienen van a ser mejores que los que estamos. A partir de ahora quedan cinco días de campaña. Un ejercicio que se mueve entre la caspa y la idea del “puedo prometer y prometo” de Suárez, pero sobre todo de Fernando Ónega. Eran otros tiempos. Vaya mi homenaje.

Espero de la semana que queda de campaña electoral que todo el mundo sepa que una cosa es prometer y otra hacer. Quedan dos días para el siguiente debate electoral televisivo. Me encomiendo a esas dos horas a ver qué pasa.