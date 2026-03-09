Felicidades al Diario de León por los 120 años

Creado: Actualizado:

León es una tierra única y extraordinaria. Su gente muestra orgullo y coraje. La belleza del entorno que vivimos transmite calma y esperanza. León disfruta de arte milenario y paisajes de enorme belleza. Al caminar por la Provincia, vemos como la naturaleza, expone con orgullo las cumbres, las llanuras, los ríos, los bosques, los embalses y arte natural de hace miles de años y siglos.

Los ciudadanos de León ofrecen refugio y oportunidad a los buscadores de libertad, inspiración y crean un ambiente de acogida, de calma, de respeto y de cercanía. La comunidad muestra gran veneración a su historia gloriosa abrazando el pasado y el futuro con amor y orgullo. Reyes, nobles, escritores, físicos, astronautas, santos, artistas, aventureros, periodistas, empresarios, políticos, legisladores, médicos, navegantes, historiadores, militares, inventores, profesores... El etcétera de la gente de León incluye tierra, familia, casa y amigos. Los buscadores del conocimiento encuentran en León la verdad y la ética dentro y fuera de sus celebridades, figuras que nos acercan los valores de la virtud, del saber, la razón, valentía y nobleza.

¿Qué valores humanos queremos que los leoneses leguen a las generaciones futuras? ¿Por qué los jóvenes son tan importantes en la vida que queremos para los jóvenes y para nosotros mismos?

Los valores que amamos guían el camino de nuestra vida. A veces estos valores parecen pasajeros y cambian según la edad, las aspiraciones y las oportunidades que cada época nos da. Pero los principios sólidos, fundamentales, siguen vivos toda la vida. Son aquellos que consideramos «cimientos» y nos guían con paso firme, eterno por su mérito inconfundible y cierto. Pueden pasar por sombras largas o cortas, pero vuelven a crecer con la fuerza de su valiosa semilla.

Cuidar las normas morales, principios, virtudes, es una responsabilidad que cada uno tiene durante el tiempo limitado de nuestra existencia. Nos traen belleza, conocimiento, ganas de mejorar, amor, sonrisa y buen entendimiento. Los jóvenes de hoy tendrán que dirigir León, España o quizá algo más lejos. No sabemos. El entorno laboral que van a tener puede también no ser notorio en la sociedad, pero no está en este punto su grandeza porque en cualquier lugar y trabajo nos podemos ayudar a mejorar la vida de muchos y de nuestra sociedad y de nosotros mismos.

Los jóvenes preparan el futuro con responsabilidad y compromiso. Siempre lo hacen así. Enfrentan los retos con coraje cuando buscan desafíos o estos aparecen por sorpresa y los pueden percibir con claridad porque sus ojos están abiertos con mucha inteligencia. El futuro llegará y el trabajo interior de la rutina, que estará presente, no puede faltar. Los jóvenes buscan con esperanza mejorar la vida, estudian, observan, piensan y aprenden.

El asesoramiento de las personas que tienen mayor saber, creencias y experiencias positivas contrastadas, son ayuda fundamental para formarse y tomar decisiones que apoyan al bien de todos. Sin complejos de superioridad y con humildad, los jóvenes compartirán con generosidad el conocimiento, la experiencia, el compromiso social y la capacidad de innovar. A cada uno nos corresponde seguir transmitiendo la pasión por la verdad, reconocer el pensamiento correcto, las intenciones buenas, y sumar la sabiduría, entendimiento y fraternidad.

Los jóvenes saben que deben rodearse de personas con talento, de aquellos que cumplen la palabra dada, que hacen con responsabilidad su trabajo, que hablan con verdad y prudencia, que dan y respetan a la vez: esas personas que son pilares de esperanza en el mundo y nos ayudan a crecer con mayor justicia. Las nuevas generaciones buscan con especial cuidado personas honestas y las distinguen con claridad. Junto a ellas, podrán restaurar y establecer la equidad que aman dentro de sus fuerzas y los valores que persiguen.

Después, seguirán haciéndolo toda la vida sabiendo que su experiencia es iluminación positiva. No es solo una filosofía de vida, es virtud y sabiduría para el crecimiento del ser y un apoyo cierto para cuantos nos rodean. Es importante aprender siempre con sentido común de aquellos más sabios que miran con sinceridad, que sonríen, que demuestran cariño, que actúan con juicio, que proceden con educación, que disciernen y demuestran agradecimiento con admiración por todo lo bueno en donde se encuentre y aprovechan las oportunidades de cada día les ofrece sin mayor ruido.

Las personas, no sólo en la etapa joven, van sumando habilidades y reconocen con cariño los valores en los demás, añaden prosperidad y mejoran la salud y la alegría. Los jóvenes complementan y fortalecen la esperanza del mundo. Trabajando juntos en sintonía, saben que se logra un futuro de progreso más rápido y bienes transcendentales que otros heredarán en una cadena sin fin.

Me viene a la mente una leyenda india. La leyenda cuenta la historia de un anciano. En la juventud el anciano quería cambiar el mundo y crear una sociedad justa. El anciano suplicó al Señor: «Señor, dame la fuerza para corregir y mejorar los valores con los que vivimos». Los años pasaron. Cuando el anciano está en la vejez y le quedan los días, el anciano comprende que fue un necio. Por eso, el hombre ruega humildemente: «El hombre solo espera poder cambiarse a sí mismo antes de que sea demasiado tarde».