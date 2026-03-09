El Bierzo, una isla en las comunicaciones avanzadas

Creado: Actualizado:

El aislamiento que sufre El Bierzo en el mapa de comunicaciones avanzadas, lejos de superarse, se incrementa. Estos días se conocía que la autovía A-54, que unirá Lugo con Santiago de Compostela, retrasa su apertura a causa de las intensas lluvias del invierno, lo que pospone la aspiración de acercar el aeropuerto internacional de Lavacolla a los bercianos. Ahora el Ministerio de Transportes confirma que no tiene intención de recuperar la parada del AVE de La Gudiña, lo que limita la posibilidad de los viajeros de la comarca de subirse al primer servicio de la mañana a acercarse a la capital leonesa. El desarrollo de sus propias infraestructuras no acaba de llegar, con el lazo del Manzanal como gran debe. Ahora las infraestructuras que les rodean también se les niegan.