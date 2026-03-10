Un cuarto de siglo sin mili

Creado: Actualizado:

Hay aniversarios que se celebran con el máximo relumbrón y otros que pasan desapercibidos, aunque tienen mucha más importancia de lo que parece. Ocurrió ayer al cumplirse exactamente 25 años desde que el 9 de marzo de 2001 se aprobó el real decreto por el que se suprimía el servicio militar obligatorio. La popular mili llevaba dos siglos en vigor en España. Y ese año, en diciembre, se produjo la incorporación del llamado último reemplazo, para derivar hacia un Ejército en el que todo el personal es profesional. Más allá de anédoctas más o menos agradables, lo cierto es que para muchos chavales supuso un alivio, ya que se acabó con ese terrible conflicto que se generaba en los jóvenes a la hora de incorporarse al trabajo.