Mujer, vida, libertad

Es lo que tienen los aniversarios, que nos olvidamos de su contenido en cuanto pasan. Y las reivindicaciones, cánticos, gritos, pancartas del 8 de marzo, ya se han quedado aparcadas hasta el próximo año. Y, sin embargo, la causa del feminismo está más vigente que nunca. A la pregunta de por qué soy feminista solo tengo una respuesta: soy feminista porque soy demócrata, y por tanto me resulta insoportable que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y oportunidades que la otra mitad. O que la mitad de la población, o sea los hombres, les digan, y en muchos casos impongan, a la otra mitad, o sea las mujeres, como tenemos que «ser» vestirnos, hablar, y movernos por la vida.

Y diré más: hoy son las mujeres las que están en primera línea defendiendo no sólo el feminismo, es decir, la democracia, sino los Derechos Humanos. En la vanguardia, lo están haciendo con riesgo de sus vidas las mujeres iraníes y las mujeres afganas, y tantas otras mujeres a lo largo y ancho del mundo. Mujeres que se juegan la vida por defender el derecho a ser dueñas de sí mismas, de su propio cuerpo, por rechazar que haya hombres que las impongan que vayan tapadas de pies a cabeza o no muestren ni una brizna de cabello, porqué eso les perturba.

La verdad es que solo se me ocurre un remedio para esta perturbación y es que acudan a la consulta de un psiquiatra. Esos hombres que se sienten perturbados por la voz de una mujer o que las instan a llevar hiyab, hombres que condenan a las mujeres a la cárcel de tela que es el burka. Hombres que las detienen,torturan y asesinan.

Por eso, no comprendo que muchas mujeres en España que se dicen feministas defienden el hiyab, o defienden determinadas costumbres que limitan con los más elementales derechos humanos. Quiero creer que algunas feministas españolas o del resto de Occidente aceptan por ignorancia que otras mujeres se tengan que envolver en metros de tela. Pero sobre todo me asombra que no escuchen a las feministas de países de religión musulmana. Me sorprende que puedan defender que «taparse el cuerpo o el cabello» es algo voluntario. Me sorprende que se alineen con las costumbres más reaccionarias que son las que vienen constriñendo el cuerpo y la mente de las mujeres. Por eso, ahora que el 8 de marzo, Día de la Mujer, ha quedado atrás, a lo mejor es el momento para que algunas mujeres se replanteen por qué defienden que otras mujeres sean sometidas a los dictados de los hombres con el argumento de que lo hacen voluntariamente y hay que respetarles su voluntad. Ja, ja, ja. ja.

Hace unos días aprendí un eslogan que me enseñó una activista iraní, veterana luchadora por los Derechos Humanos: ¡mujer, vida, libertad! No se puede decir más en tres palabras.