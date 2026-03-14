Sprint a la leonesa

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El lunes ya sabremos quiénes son los ganadores, los premios de consolación y los decepcionados. De los Oscar y de las elecciones a la Junta de Castilla y León. Comprobaremos si las quinielas (o las encuestas) responden a la realidad o al deseo de quienes las urden, en el caso de las películas quedará por ver dónde se concentran los taquillazos y en el de las urnas qué pensaban en realidad los electores tras la agotadora campaña oficial de estas dos semanas (meses anteriores al margen). Tantos mensajes se han lanzado a la vez que, salvo para los convencidos de antemano de que lo suyo es la verdad absoluta y el resto una patraña intolerable, el personal anda (si cabe) más aturdido que antes de la entrega y el sprint de los personajes públicos por los mercados locales.

Curiosa ha sido (en el apartado electoral) la aparente improvisación con la que han aterrizado en distintos puntos de la provincia líderes nacionales, de presidentes de partido a ministros o portavoces. Han llegado en su mayoría de tapadillo, han soltado un mensaje que en general tiene poco que ver con lo que en León nos ocupa, quienes han podido se han dado un baño de masas (también aparente, buena parte del «público» que les arropa son los matones contratados para amedrentar a los fotógrafos ), y se han largado con viento fresco al siguiente pueblo en la alocada agenda de lluvia nada fina: riega, a lo bestia, que algo quedará.

En este León, que por estas citas se disfraza con reivindicativas garras, tres de los cuatro partidos en liza en la cuestión autonómica se han disputado realmente el pódium de, como Rajoy explicó mejor que nadie, defender a una gran provincia en la que son «muy leoneses y mucho leoneses». Toda una exaltación de patriotismo local. Que desde el paisanaje real muy y mucho leonés se contempla con perplejidad. Por cierto, todos, los 16 que presentan propuestas, merecen respeto.

¿Es que habría que esperar otra cosa de quienes por estos andurriales se presentan a cargo público? ¿Entendería cualquier paisano, paisana o paisane que el andamiaje político local anduviera a otra cosa que no fuera lo que nos aprieta, y mucho, el zapato? ¿Es que el leonesismo, más allá de la propuesta de escisión autonómica, es patrimonio solo de unos pocos? Como ocurre con la bandera de España. Es que, al fin, ¿no somos todos leoneses y españoles y queremos lo mejor para nosotros y los nuestros? ¿De qué hemos filosofado y propuesto, en fin, en estos días? Mañana lo sabremos.