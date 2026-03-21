Defensa e Indra, una cuestión de seguridad

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Necesidad de garantizar la seguridad nacional y falta de competencia «efectiva» de otras compañías son los argumentos con los que el Ministerio de Defensa justifica la adjudicación directa de más de 7.240 millones de euros a Indra y Escribano para desarrollar parte de su programa de inversión. Son una gran parte de los programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa por la «acreditada solvencia» de la compañía y su experiencia en estos proyectos. Parte de esta inversión se desarrollará en la provincia, con la fábrica de drones en Villadangos del Páramo y el refuerzo del Laboratorio de Excelencia de León.