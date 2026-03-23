Pionero estatuto para las mujeres rurales

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Asturias ha conseguido aprobar el Estatuto de las Mujeres Rurales, una norma pionera que no sólo reconoce el papel de las féminas para frenar la despoblación sino que impone instrumentos legales para forzar la igualdad real. Sindicatos agrarios, cofradías y cooperativas no tendrán a partir de ahora la paridad como algo opcional, sino que la participación femenina mínima será del 40% en sus órganos de decisión. Y de esa paridad dependerá, dentro de tres años, acceder a las ayudas públicas. Incentivar la titularidad compartida y la condición de beneficiarias de subvenciones será también objetivo prioritario por parte de la administración.