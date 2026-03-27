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Hacía tiempo que no pasaba una noche toledana. Según Wikipedia, el origen de tal expresión es incierto, puede referirse a: 1/una gran matanza que en el año 797 hubo en aquella ciudad 2/ a los mosquitos toledanos, que te impedían pegar ojo/ y 3/ a cierta farra nocturna toledana que terminaba en compromiso de bodorrio. Me inclino más por lo de la matanza. Sea como sea, ha de referirse a una noche en la que deseas que amanezca, aunque sean las diez. En casa, la mañana del pasado miércoles fue buena y la tarde no estuvo mal, pero llegó Toledo. A primera hora de la noche, recibimos una llamada de una persona muy querida: se había caído en la calle y estaba hospitalizada. Pitando llamamos un taxi. Felizmente, no era grave, aunque sí doloroso y —por un tiempo— invalidante. Pero la noche toledana no había concluido: al regreso, nos quedamos encerrados en el ascensor de casa. Llamé por el móvil al servicio de asistencia y me dijeron que el técnico tardaría 20 minutos. Uf. Pero como soy positivo, le dije a Marta: «Al menos, no tengo ganas de orinar». Algo es mucho. Tras 35 años de casados, Marta aprovechó aquella situación para confesarme que en el ranking de sus pánicos este lo tenía entre los primeros, antes incluso que un ataque zombi. Y empezó a enumerar qué huesos nos romperíamos en la caída. Por restar tensión propuse: «¿Y si haces la promesa a don Santiago Bernabéu que si nos saca de esta te haces del Madrid?». Me contestó en lengua desconocida. Añadí, por relajar: «Hemos subido en taxi y ahora lo haremos en ambulancia». Fue casi peor. Y cuando, por matar el rato, me disponía a declamar mi epopeya inédita El mostacho de Corbacho… llegó el 7º de Caballería, es decir el técnico. Ella exclamó «¡Salvada!», y aún no sé si del encierro o de mi declamación.

Mientras abría la puerta de casa bromee: «jeje, mira que si me he dejado el grifo abierto». No hubo más sustos ese día. No terminamos como el topo de la Catedral. De momento.

Al día siguiente, el ascensor amagó con repetir la jugarreta, pero finalmente —más uff— solo nos estaba vacilando. Curioso sentido del humor, para ser de hierro y muelles. El que no sube, baja. En fin… una noche toledana también tiene su encanto, si termina bien.