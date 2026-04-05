De traje talar

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Define el diccionario «Talar: Dicho del traje o vestidura que llega hasta los talones», tal que sotanas, hábitos, togas o túnicas (y ahí va la marea nacional nazarena), con lo que el traje talar, como tal, confiere rango o distinción. El que lo viste es alguien o así quiere sentirse y hacerlo ver desde el humilde monago al cardenal con capa de cola, del picapleitos al cuarto al juez togado con chapa al pecho y puñetas de blonda holandesa, del nazarenillo en fila india al abad de cofradía revolando capisayos. Vestir cualquier uniforme siempre distingue a quien lo lleva del resto peatón que ha de retirarse a la acera cediendo el centro de la calle al uniformado, que si es guardia o militar, amén de admiración o respeto infunde más o menos miedo de autoridad impune... y si va a caballo como la Guardia Civil de gala abriendo procesiones a golpe de casco y chispa, ¡tira patrás, tú, que pueden venir espantás, coces o cagajones!...

Pero para vestir uniforme militar o traje talar de autoridad religiosa o judicial ha de hacerse una carrera, aunque para el traje talar del nazareno a cualquiera le cabe sin más requisito... ¡y cuánta ilusión le hace al peatón que así puede abandonar la acera y, por unos días, procesionar con rango por medio de la calle, incluso aspirando a llegar un día a vicetesorero cuarto de tal o cual cofradía!... hé ahí parte de la razón del fulgor procesional de una España de fe carbonera y teatro piadoso... el hábito no hace al monje, pero ¿quién lo dintingue?... ¡y pensar que todos estos lujos empezaron siendo en el siglo XIV trapo de saco, cíngulo de esparto y capirote de penado por la Inquisición para así humillarse en penitencia real!... ¿qué pasó para que fueran convirtiéndose en lujosas túnicas, terciopelos de colores chillones, caros paños, capas pluviales y brocados de hilo de oro?... ¿qué pasó para que las Vírgenes románicas de palo y estuco acabaran revestidas con mantos recamados, coronadas de oro, tapizadas de pedrería y entronizadas en platas y palios como huríes de sultán siendo sólo la madre en paño parda del hijo que predicó el Evangelio de los Pobres?... ¿cuánto paganismo no cabe en todo este carnaval religioso?...