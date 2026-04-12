Un loco y un Dios

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Para conmemorar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos quiere Trump construir en Washington un Arco del Triunfo —el mayor del mundo-, réplica descarada del de París y que, para cuadrar numéricamente la cosa, tendrá 250 pies de alto (76 metros) por 250 de ancho, coronado por una enorme estatua de la Libertad —naturalmente dorada, confirmando así la obsesión por el oro de ese loco— que aquí lucirá unas alas enormes convirtiendo esa Libertad en arcángel exterminador cuya antorcha podría ser entonces una espada de fuego; y flanqueada ella por dos águilas también de oro refulgente, más cuatro leones al pie, también dorados, escoltando la gloria imperial americana en pose de esfinge. Y sólo falta el mensaje, la leyenda, así que en el frontis del arco y en letras enormes (doradas, naturalmente) rezará un «ONE NATION UNDER GOD», una nación bajo Dios... ¡vayapordiós!, que no me lo deja en paz este loco, que no cesa de darle trabajo y arrimarlo a sus ascuas, que está todo el día con él a cuestas o por bandera diciendo que fue Dios quien guió el éxito del rescate del piloto abatido sobre Irán... que si está con ellos siempre, ya sea en el Despacho Oval o inspirándole un swing en el campo de golf de Mar a Lago... que le cuela en toda despedida de discurso con un «Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica del Norte»... que le invoca demostrando que bendice sus ganas de asolar una civilización en una noche... que lo mete a fuego en una Biblia que ha puesto a la venta por 60 dólares y en cuya portada luce la bandera americana con la leyenda «God bless the USA», colando en su interior el texto de la Independencia, el juramento de lealtad y documentos de la historia de su país como si fueran letra sagrada... que si fue Dios quien le libró de aquel atentado que le sopló la oreja para que gobierne el mundo con guerras santas que traerán su pax augusta... ¡cooooñó!... y a todo esto, ¿qué piensa Dios, qué dice, cómo responde a tanto tomar en vano su nombre?... pues nada, enmudece, no está ni se le espera... porque Dios huyó de este perro mundo el mismo día en que el hombre dijo haberle descubierto.