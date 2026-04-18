EL GALLO
Ahora la línea arranca en 'La Asunción'
El hecho de que Adif invierta en la histórica línea de Feve siempre es interesante. Pero se cuela por la puerta de atrás un dato especialmente llamativo y muy preocupante. Adif anuncia que adjudica obras para mejorar siete pasos a nivel pero cita el lugar de la obra como la línea La Asunción-Aranguren, en clara referencia al barrio leonés donde muere ahora la vía a la espera de que se le dé continuidad hasta la estación de Padre Isla. Se gastarán 2,5 millones en un contrato que afecta a pasos a nivelen los términos municipales de Merindad de Valdeporres, Espinosa de los Monteros y Valle de Mena (Burgos); Balmaseda, en Vizcaya; y Valdeolea, en Cantabria.