Ahora la línea arranca en 'La Asunción'

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El hecho de que Adif invierta en la histórica línea de Feve siempre es interesante. Pero se cuela por la puerta de atrás un dato especialmente llamativo y muy preocupante. Adif anuncia que adjudica obras para mejorar siete pasos a nivel pero cita el lugar de la obra como la línea La Asunción-Aranguren, en clara referencia al barrio leonés donde muere ahora la vía a la espera de que se le dé continuidad hasta la estación de Padre Isla. Se gastarán 2,5 millones en un contrato que afecta a pasos a nivelen los términos municipales de Merindad de Valdeporres, Espinosa de los Monteros y Valle de Mena (Burgos); Balmaseda, en Vizcaya; y Valdeolea, en Cantabria.