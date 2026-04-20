Nueva oferta educativa para la Sanidad

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Al impulso del Grado de Medicina en León, que la Universidad y la Junta tienen previsto implantar en septiembre con capacidad inicial para 80 alumnos, y la demanda de estudios relacionados con la Sanidad —los de Enfermería tienen una alta tasa de solicitudes, consolidándose como una de las carreras más demandadas en la ULE con notas de corte elevadas, superiores a 11,450 en 2025— se une ahora una iniciativa privada de un grupo inversor madrileño que ofertará una FP y una moderna residencia universitaria en el edificio del antiguo hotel Cortes de León. Las obras ya están en marcha, con el apoyo del Ayuntamiento de Villaquilambre, y entrará en funcionamiento, si se cumplen las previsiones, en el curso 2027-2028.

El proyecto convertirá además un edificio fantasma, varias veces desvalijado, en un nuevo eje económico para el alfoz de León, ya que prevé crear treinta empleos directos una vez puesto en marcha. Aunque la polémica está abierta entre lo público y lo privado, especialmente en la creación de universidades privadas, la iniciativa se plantea como una herramienta clave para el futuro profesional de la provincia en un momento además de escasez de profesionales sanitarios.