El reto de formar a nuevos profesionales

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Es uno de los grandes desafíos, en especial en una provincia en la que hay 1.285 empresas vinculadas a la construcción y ocupa a un 17,8 % de los empleados y autónomos del sector de la Comunidad. La Fundación Laboral de la Construcción dará formación en las nuevas técnicas de la construcción en un momento en el que la vivienda se ha convertido en el principal problema de la sociedad y es urgente el desarrollo de fórmulas que permitan una edificación más ágil. El anuncio del nuevo centro —que se levantará en el Área 17, estará en funcionamiento en el año 2027, tiene ya un presupuesto de 2,7 millones de euros y para el que se cederá una parcela municipal— es una buena noticia en una provincia en la que se necesitarían unos 6.000 trabajadores para el sector.