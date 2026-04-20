El ‘público involuntario’ de tu móvil

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En la línea 6 del autobús de León, una chica hace ‘scroll’ en su móvil. Pasa de pantalla en pantalla, se detiene en Instagran, salta a Tik-Tok y finalmente se queda en una serie. A su lado, una mujer le echa un vistazo al móvil de su vecina de asiento. Cada vez más interesada, cada vez más tiempo, cada vez con menos disimulo. Hasta que incomoda a la joven, que se gira para impedir que su móvil se convierta en el televisor de la otra viajera. Un estudio de Samsung Electrónics ha revelado que sólo el 48 % de los europeos cree que el uso del móvil en un lugar público es privado y uno de cada tres ha visto contenido, fotos, mensajes, videollamadas y datos financieros de otra persona.