Una bella paradoja

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El otro día, en mi querida Biblioteca Pública de León, Paco Romo, trabajador de ella y amigo, al hilo de mi loa a la jubilación creativa, me regaló un trozo de pizarra, tan negra como un agujero espacial. Llevaba una frase escrita por él en tiza blanca: «También esto pasará…». Muy horaciano. Muy carpe diem. Ya saben: «flor de un día… aprovecha el momento…». Y me contó la historia de la rotunda afirmación: un grupo de filósofos se reunieron para elegir el pensamiento más representativo de la historia de la sabiduría y fue «También esto pasará…». Exageradines, le dije. A mí me sigue gustando mi mujer, la música country, las patatas Blas, ir a la Biblioteca Pública… Pero sí, mucho ha pasado, pasa y pasará. Soy un juglar de columnas, escribo materiales efímeros. Aun así, no podría escoger un único pensamiento que resuma mi periplo existencial, mucho menos los ajenos. Qué manía con el minimalismo. Otros se sentirán resumidos en «Gooooooooool» y/o «No sé qué tiene la Zarzamora que a toda horas llora que llora por los rincones…» , incluso, «En dos palabras: impresionante». Pero vayamos a lo esencial, ¿todo pasa? Depende. Además, la condición de efímero no significa que nada importa, sino que todo es importante… en su justa jerarquía. ¿Quién se acuerda hoy del emperador Salibruto IV el terrible? Ni siquiera los 300 bustos con su efigie que ordenó distribuir por su palacio. «Todo pasa y todo queda/ pero lo nuestro pasar/ pasar haciendo caminos/ caminos sobre el mar», escribió Machado, quien sí ha quedado, tanto su poesía como su noble conducta. Qué bella paradoja. He colocado la pizarra junto a mi ordenador, y la utilizo de pisapapeles; en mi mesa, las notas vuelan.

Aquí no vale eso de menos da una piedra, pues con estas puedes fabricar hachas o levantar una catedral. «También esto pasará…». No le falta verdad, pero, que me perdone mi amigo Paco Romo, voy a añadir en el reverso: «salvo eso…», y que cada uno entienda lo que quiera, pero estoy seguro de que muchos coincidiremos. ¿Quién olvida un flechazo de amor? Aquí es donde mi lectora centenaria entona socarrona: «… pasarán más de mil años, muchos más/ yo no sé si tendrá amor la eternidad…». Lo tiene, no lo dude. Y además se expande.