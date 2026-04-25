Cunqueiro aquí

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Acaba de salir. Es libro como escalera de piedra sillar para subir a los áticos de un hombre con escritura desconcertante y luminosa: Álvaro Cunqueiro, sueño y leyenda, de Antonio Rivero Taravillo, llevando al de Mondoñedo a la centralidad que debe ocupar en las letras españolas y universales. Porque en Cunqueiro confluyen dos universos: su obra literaria (no poco amplia y no poca en gallego, desde el articulismo al realismo mágico en novela, de la historia a la gastronomía) y su peripecia personal, el personaje hecho de desconciertos y leyendas que pasa de joven galleguista a forofo falangista con versos a Jose Antonio, aunque haciendo méritos seguidos para que le acaben echando de Falange, le retiren el carnet de periodista y hasta le pasen por la cárcel. Tuvo que ganarse la vida con cucaracheo de artículos y colaboraciones (tantas veces con seudónimos para burlar el ostracismo al que le condenaban sus viejos camaradas), con una economía personal desordenada y salpicada de zorrerías galanas y sablazos épicos. Original hasta en su epitafio: Eiquí xaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis. Porque primero fue poeta. Después, también. Recuerda Sergio del Molino la forma en que rogó a su superior de Falange en Madrid que le liberara el pasaporte retenido: «Sin pasaporte no puedo ir a Portugal. Si no voy a Portugal no podré llevar a mi novia a Coímbra». Si no la llevo a Coímbra no podré hacerle el amor bajo los almendros. Y se lo liberaron; pidiéndolo así, ¡cómo negarse!

Salió el otro día Cunqueiro en danzas y recordé la entrevista que le hice en 1973 y la amena charla que me brindó después haciendo rato largo hasta venir a recogerle (y dijo Gamoneda: fui yo quien le traje a León) y una cosa me contó que, por rotunda en boca tan pontifical para etnografías o gastronomías gallegas, va a misa: «La queimada jamás se vio en Galicia antes de la Guerra Civil», dijo, y tal revelación me valió para tirar también en realista mágico y demostrar que la queimada jamás pudo inventarla un gallego, que fue un cazurro, que fue un 22 de febrero de 1938 y que fue en la batalla de Teruel, como ya te conté alguna vez.