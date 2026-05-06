La obscenidad

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Ignoramos la razón de este mal que aspira a eterno, si es del mundo mal gobierno o es divina permisión al hacerse notición ese lujoso esperpento de famosos del momento ávidos de exhibición... gala del MET, Metropolitan Museum of Art de New York, por decir que fashion is art... ¿?... cada año esa cosa... y superándose en estrambote... ahí van ricos desfachataos, artistas de pija facha, alevines de fachita y el clásico pendón desorejao en bragas de lentejuelas... y aquí, gran eco, fotos y fotos de la peña engalanada en escalinata de deslumbres, vestidos de capricho excéntrico diseñados para gente borracha de vanidad, ropones de humanos divinos en su peana dorada y adorados por una nube de fotógrafos y cámaras bordando sus poses que serán emisión segura porque nadie se priva de echarle al menos un reojo al alarde de carísimas extravagancias que corren hacia la provocación gratuita como zorras con el rabo en llamas... qué colección... cuánta lección... y sólo dos españolas en el bulto, Marta Ortega (ay, Martiña, qué pouco galega sos y qué poco aprendes del padre discreto) y Georgina Rodríguez, la del Cristiano, cristianísima ella con vestidazo de novia virgen diseñado por Ludovic de Saint Sernin en homenaje a la Virgen de Fátima (dice ella ser devotísima, ¡lavirgen!), bordadas a mano dos frases en español ocultas junto al corazón (dígase sobre teta) que rezan «Donde Ella está, el alma encuentra refugio», «Y líbranos del mal, amén», portando además un rosario de siete millones de euros... ¡ostiás!... «concebido como joya y reliquia, elaborado en oro blanco de 18 quilates, incluye cinco perlas naturales y 53 diamantes engastados en la cadena y 11 diamantes en la cruz, presentando además el medallón una imagen de Nuestra Señora de Fátima en oro blanco de 18 quilates, rodeada de diamantes, y en el reverso grabados los nombres de todos los miembros de la familia»... con ese rosario han de salirle las avemarías con destellos cegadores... en fin, por tonterías menos insultantes más de un alma rebotó en las puertas del Cielo acabando en fuego eterno... y por lujos versallescos menos obscenos acabó una reina francesa en la guillotina... y la Reme en el pilón.