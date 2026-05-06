Vox presiona el debate sobre su ‘prioridad’

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Vox registró ayer una iniciativa en todos los parlamentos autonómicos, incluidas las Cortes de Castilla y León, para exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas estén inspiradas «en el principio de ‘prioridad nacional’» y que se procure la asignación a quienes mantienen un «arraigo real, duradero y verificable» en el territorio. Así lo anunció la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y precisó que este sistema recogerá «el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio». El momento elegido no parece casual, con el acuerdo sobre el gobierno de Castilla y León en juego, y con las elecciones andaluzas en plena campaña, con Vox en caída.