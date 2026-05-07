Juanma no es el Barça

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La liga femenina de fútbol es una ficción donde el Barça siempre gana. Gana más que la mítica Alemania que lideraba en su día Lineker.

Es una liga sin mucho sentido. Ni tampoco plantea algún tipo de aliciente desde el punto de vista competitivo.

La superioridad del Barcelona es tan apabullante que no habría ni que jugar.

Juanma Moreno (Juanma en los carteles) tiene que jugar. Aunque se presuma su superioridad, tiene que conseguir lo que no llama mayoría absoluta. Prefiere mayoría de estabilidad.

En una autonomía con tantas provincias es más difícil que en Madrid. Los restos, esos votos que obtienes pero que no dan para escaño, le pueden quitar esa mayoría.

Sobre Vox, dijo Moreno a un simpatizante: «Usted sabe en qué aguas me muevo», que es lo mismo que decir «con estos bueyes tengo que arar», siendo su meta no tener que hacerlo.

Judith Butler, que es igual que el rubio de Los Pecos ahora, dice que la ultraderecha apela al miedo y también al odio para buscar votos.

La ultraderecha en Andalucía apela a no dar un ‘olonazo’. Juanma no se fía, que no es el Barça femenino.