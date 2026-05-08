Vamos avanzando

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Hace no tanto, en León, había vidas que no se veían. Personas que no estaban en las escuelas, ni en los trabajos, ni en las plazas. No porque no existieran, sino porque la sociedad no estaba preparada para mirarlas. La discapacidad era silencio, era encierro, era resignación.

Por suerte esto ha ido cambiando. En un principio caridad, después el cuidado, la educación, el trabajo y así hasta transformar estos términos en derechos, derechos fundamentales. Un tránsito desde la exclusión hasta la inclusión, un camino nada fácil. Un camino de reivindicaciones, sensibilización social y convicción.

Pero este cambio no ha venido solo. Es en la segunda mitad del siglo pasado cuando se empieza con este proceso, tuvo responsables, familias que entendían que sus hijos e hijas eran poseedoras de derechos como cualquier ciudadano, personas que lucharon por la consecución de estos derechos. Así comienzan a agruparse y nacen asociaciones como Asprona León, decana de las asociaciones en León, luego seguirán otras, que comienzan esta andadura, este camino hacia la inclusión.

Así se va avanzando hasta que el año 1982 nace la Lismi (Ley de Integración Social de los Minusválidos) y que hoy, tras modificaciones se denomina Ley General de Discapacidad. Se comienzan a crear leyes en defensa de los derechos fundamentales tales como educación, trabajo, etc.

Gracias a estas iniciativas, a este esfuerzo, comienzan a surgir otras miradas, otra forma de ver las cosas, cosas que hoy nos parecen normales, personas con discapacidad en las aulas, talleres ocupacionales, residencias, viviendas tuteladas, en fin, derechos en forma de servicios para la atención y desarrollo de las personas con discapacidad caminando hacia la inclusión.

Nacen en León asociaciones y entidades que no solo prestan servicios. Cambian miradas. León va avanzando, se crean iniciativas inclusivas en la cultura, en el deporte, en la vida social. Surgen oportunidades laborales, creo que deberían llamarse proyectos de vida dado que hasta ahora estas personas no podían tener proyectos sin la autonomía generada por los recursos económicos necesarios generados a través del trabajo. Una entidad, empresa de economía social, de referencia en la provincia la tenemos en SOLTRA, gracias a ella un número importante de personas desarrolla su vida con autonomía y autoestima, demostrando a la sociedad sus capacidades.

Hoy, gracias a la iniciativa de aquellas familias, a las que reconocemos y agradecemos su esfuerzo, sabemos que la mayor discapacidad no está en las personas, está en el entorno. Esto hace que la responsabilidad cambie, este cambio ha de venir desde el cambio de actitud de la sociedad, que ofrezca derechos y oportunidades a todas las personas por igual, sin discriminaciones, esto es ir por el camino de la inclusión, en busca de una sociedad no excluyente, reafirmando valores como tolerancia, diversidad, igualdad. También tenemos que reconocer que avanzar hacia esa sociedad no excluyente no es solo cuestión de medidas políticas, también lo es de valores, la sociedad ha de entenderlo y aceptarlo de esta manera, posicionándose en favor de estos valores y entendiendo que las diferencias enriquecen.

Y aquí es donde León se juega el futuro. Qué tipo de sociedad queremos para nosotros y las personas que nos sucedan. Seguro que nos gustaría tener, vivir en un entorno en el que existan derechos reales, que ofrezca oportunidades reales, una sociedad inclusiva de verdad. Y para ello hemos de trabajar por tener una educación inclusiva y adaptada desde el inicio, oportunidades de empleo digno, accesibilidad universal real. Asumir el compromiso de reconocer a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

León ha recorrido un largo camino pero no debemos caer en la complacencia, todavía no ha llegado a su objetivo, queda mucho por hacer, construir entre todas y todos, sin excepción, en busca de esa sociedad justa en la que todas las personas tengan cabida, todas sean imprescindibles.

León tiene la oportunidad de consolidarse como un referente en la inclusión. Para ello tenemos que preservar la misión de aquellos padres que fueron visionarios y tenemos que asumir la responsabilidad de seguir avanzando con aquel espíritu y convicción, defender una sociedad llena de valores. Entre todas las personas podremos conseguir que León se convierta en una sociedad de la que nos sintamos orgullosos, en la que prime el valor de la persona, en la que nadie quede atrás. Una sociedad llena de derechos y oportunidades, que seamos capaces de ser un entorno apetecible, amigable y próspero.

León ha de ser dueña de su futuro.