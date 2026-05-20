Mi vida y el balón

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Cuando miro hacia atrás, siento que toda mi vida ha estado marcada por un balón de balonmano. Desde niño entendí que el deporte no era solamente una afición, sino una forma de vivir, de entender el esfuerzo y de compartir emociones con la gente que me rodeaba. Nací en León, una tierra donde el balonmano siempre ha tenido un lugar especial. Aquí crecí soñando con jugar algún día en el Ademar, el club que representaba los valores de mi ciudad y que para mí era mucho más que un equipo. Recuerdo perfectamente las mañanas de los domingos en las que iba a ver partidos y observaba fascinado a los jugadores, yo quería ser uno de ellos. Mis primeros pasos en el balonmano fueron humildes, como los de cualquier niño que juega por diversión. No pensaba en títulos ni en fama. Lo único que quería era disfrutar del juego y mejorar cada día. Mi familia fue fundamental para que pudiera perseguir ese sueño. Siempre me apoyaron y me enseñaron que el talento no sirve de nada sin sacrificio. Aprendí muy pronto que el éxito no llega de la noche a la mañana. Hay que entrenar, equivocarse, levantarse y volver a empezar. En León encontré un ambiente perfecto para crecer como jugador y como persona. Cuando finalmente tuve la oportunidad de debutar con el Ademar, sentí que estaba cumpliendo el sueño de mi infancia. Aquel momento todavía permanece grabado en mi memoria. Era orgullo, responsabilidad y felicidad al mismo tiempo, al igual que el seguimiento que siempre me hizo Diario de León, al que felicito por su 120 Aniversario.

Los primeros años fueron intensos. Yo era joven y tenía muchas ganas de demostrar que podía competir al máximo nivel. Cada entrenamiento era una oportunidad para aprender de compañeros con más experiencia. Poco a poco fui ganando confianza y entendiendo la exigencia del balonmano profesional. Con el tiempo empecé a sentirme importante dentro del equipo. La afición me transmitía un cariño enorme y eso me daba fuerzas para seguir creciendo. Jugar en el Ademar significaba representar a toda una ciudad. Cada partido era especial. En casa el ambiente era increíble y fuera siempre queríamos demostrar que podíamos competir contra cualquiera. Vivimos momentos muy intensos, algunos de alegría absoluta y otros de gran frustración. Pero así es el deporte. Los triunfos enseñan, pero las derrotas también. Uno de los momentos más importantes fue conquistar títulos con el Ademar. Cuando un club con recursos limitados consigue competir contra gigantes, el mérito tiene todavía más valor. Éramos un grupo unido, con jugadores comprometidos y una afición que nunca dejaba de creer. Recuerdo celebraciones, abrazos en el vestuario y la sensación de haber hecho feliz a mucha gente.

Mi evolución llamó la atención de clubes importantes y también de la selección española. Recibir la llamada de España fue otro sueño hecho realidad. Representar a tu país es una emoción incomparable. Cuando escuchas el himno antes de un partido internacional, entiendes que estás formando parte de algo mucho más grande que tú mismo. La selección me permitió convivir con jugadores extraordinarios y competir contra los mejores del mundo. En la selección aprendí muchísimo. Cada campeonato era una experiencia diferente. Había presión, responsabilidad y una enorme exigencia. Sabíamos que España tenía talento para luchar por medallas y eso nos obligaba a dar siempre el máximo. Vivimos momentos muy especiales en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos. Cada torneo dejaba recuerdos imborrables. Una de las mayores satisfacciones de mi carrera fue formar parte de un grupo que consiguió grandes éxitos. El balonmano español atravesó una etapa maravillosa y compartí vestuario con jugadores extraordinarios.

Uno de los capítulos más importantes de mi carrera llegó cuando fiché por el Barça. Dar el salto a un club tan grande significaba entrar en una dimensión diferente. El Barça es una institución gigantesca, acostumbrada a ganar y a competir al máximo nivel en todas las competiciones. Desde el primer día entendí que la exigencia allí era enorme. Recuerdo mi llegada al vestuario y la sensación de estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo. Cada entrenamiento tenía un nivel impresionante. No había margen para relajarse. Aprendí todavía más sobre profesionalidad, mentalidad competitiva y cultura ganadora. Fue un honor inmenso. El club tiene una historia espectacular y una afición que exige siempre lo máximo. La presión era grande, pero también lo era la motivación. Con el Barça viví algunos de los mejores momentos de mi carrera. Conquistamos títulos importantes y disfruté de experiencias inolvidables. La Champions League representa uno de los mayores desafíos para cualquier jugador europeo. Enfrentarte a los mejores del continente te obliga a superarte constantemente.

A pesar de todo lo vivido en Barcelona, nunca dejé de sentir una conexión especial con León y con el Ademar. Mi ciudad siempre estuvo presente en mi corazón. Por eso regresar al club fue una decisión profundamente emocional. Sentía que todavía tenía cosas que aportar y quería devolver parte del cariño que había recibido durante toda mi carrera. Volver al Ademar fue como regresar a casa. La sensación de reencontrarme con la afición, con la gente de siempre y con el ambiente del pabellón fue muy emocionante. Ya no era el joven que debutaba con ilusión, sino un jugador con experiencia y muchas vivencias acumuladas. Quería ayudar a los más jóvenes y transmitirles todo lo que había aprendido. Con el paso de los años fui entendiendo que una carrera deportiva es mucho más que títulos y estadísticas. Lo verdaderamente importante son las personas que conoces por el camino, los sacrificios compartidos y las emociones vividas. He tenido la fortuna de competir al máximo nivel y de representar a equipos históricos, pero también de construir amistades que conservaré siempre.

Recuerdo especialmente las celebraciones tras las victorias importantes. También hubo momentos duros. Las lesiones forman parte de la vida de cualquier deportista y yo también tuve que enfrentarlas. Sin embargo, esos periodos también enseñan mucho. Aprendes a tener paciencia, a valorar lo que antes dabas por hecho y a luchar desde otro lugar. Nunca olvidé mis orígenes ni el esfuerzo que había detrás de cada logro. Venir de León y crecer en el Ademar me enseñó el valor del sacrificio y de la cercanía con la gente.

Con el tiempo fui batiendo récords y alcanzando cifras importantes, especialmente en goles anotados. Mucha gente me preguntaba cuál era el secreto para mantener el nivel durante tantos años. La respuesta siempre fue la misma: pasión por el balonmano y ganas constantes de mejorar. A veces me preguntan cuál fue el mejor momento de mi carrera. Es una pregunta difícil porque he vivido muchísimos instantes especiales. Podría hablar de títulos, finales o partidos memorables, pero también recuerdo con mucho cariño pequeños momentos cotidianos: una conversación en el vestuario, un entrenamiento especialmente intenso o el abrazo de un aficionado. El día que decidí cerrar una etapa como jugador sentí emociones contradictorias. Por un lado había tristeza, dejaba una parte fundamental de mi vida. Pero también sentía gratitud. Había tenido la oportunidad de vivir una carrera mucho más grande de lo que imaginé cuando era niño. Me siento orgulloso del camino recorrido, de defender la camiseta del Ademar, del Barça y de la selección. Cada experiencias me marcó de manera diferente y me ayudó a convertirme en la persona que soy. Si tuviera que resumir mi carrera en una sola idea, diría que todo valió la pena. Y gracias al Diario de León por contarlo.o tiempo.