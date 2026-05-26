Lorca, según los Javis

Creado: Actualizado:

Nadie, salvo los que se pasaron un cuarto de hora aplaudiéndola en Cannes, ha visto aún la película de la pareja que atiende al nombre de Los Javis, pero sí se ha oído lo que éstos dicen sobre ella y, particularmente, sobre Federico García Lorca, recreado en La bola negra. «Lo mataron porque era gay», ha dicho uno de los dos Javis, no sé cual de los dos.

Ese Javi tal vez no sabe que el gran Federico fue muchas cosas, y que fue a causa de todas ellas, no de una sola, por lo que acabaron con su vida junto a las de un maestro de escuela y dos banderilleros. Lo asesinaron porque era el mejor poeta del mundo, porque era bueno, encantador, de izquierdas y republicano.

Lo mataron porque era muy culto, porque se ocupó afectiva y admirativamente de los gitanos, porque pertenecía a una familia ilustrada, porque era extraordinariamente popular al haber sabido conectar la más refinada literatura con los sentimientos del pueblo, y porque era educado, y generoso, y porque matándole creyeron sus verdugos fascistas evitar que siguiera brindado a España y a la humanidad los frutos y las luces de su inmenso talento. También era homosexual, es decir, también.

Pero no sé si el mismo Javi o el otro ha ofrecido una nueva pista de ese reduccionismo que la figura de nadie merece, y Federico menos que nadie: «Si lo conviertes en un poeta y ya está, nos estáis robando un referente». ¡Oh, Dios! ¡Un poeta y ya está! ¡Robando un referente! Es imposible que en una sola frase quepan más dislates. Si Los Javis pasan por lumbreras, el mundo de la cultura está muy mal. Bueno, el mundo en general está de pena, pero el de la cultura debiera quedar a resguardo de la ignorancia y el fanatismo que lo aqueja. Los Javis han querido, al parecer, rendir homenaje al sufrimiento de cuantos fueron perseguidos y brutalizados a causa de sus orientaciones sexuales no canónicas, pero ni la mixtificación ni el sectarismo pueden ser el camino cierto para hacerlo.

Nadie que sepa y celebre que Federico era fundamentalmente un poeta, y que lo mataron por ello, robará nunca a nadie un referente.