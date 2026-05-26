A Zapatero le sacan hasta los 'incunables'

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Conocido es que cuando alguien cae en desgracia le llueven ‘enemigos’ inesperados. Quien fuera su ministro de Cultura entre 2007 y 2009, César Antonio Molina, se mostró ayer sorprendido con que Rodríguez Zapatero, alguien a quien consideraba «bastante incapaz en el Consejo de Ministros» haya podido, presuntamente, «armar semejante estructura». En entrevistas en distintos medios, lamentó que el PSOE haya tratado de hacer de Zapatero una «especie de tótem», un «santón» o un ejemplo de «todo lo que significaba el nuevo socialismo» para enfrentarlo al expresidente del Ejecutivo Felipe González, lo que genera que el «estallido de la bomba es todavía mayor». Y puso en cuestión el nivel cultural de ZP con comentarios sobre que le tuvieron que explicar qué es un incunable o meterle citas en sus discursos aunque, según Molina, no le gustaba...