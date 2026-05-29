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Cuando te tocaba hacer equipos en el patio del colegio, ¿a quién elegías para ganar: a tus amigos o a los buenos? La forma de diseñar las plantillas para las pachangas en aquellas pistas de tierra o de hormigón han ido evolucionando, pero mi generación fue la que recurrió al «pares o nones» como epítome democrático: sacabas un número con los dedos y, el que acertaba, era el primero en pedir jugadores. Entonces había que escoger entre el pichichi un tanto borde o tu colega el que corre extraño. La infancia es ese lugar donde ensayamos lo que después nos pondrá la vida por delante, y esa pregunta no está tan lejos de lo que ahora nos sucede en el ámbito laboral. Lo suyo es que sean lo mismo, o que los buenos se conviertan en amigos y sucedan esos apegos de un mundo en calma. Pero en política nada más lejos.

Vi el gesto contenido del extremeño Carlos Cuerpo en el Congreso y pensé en la dificultad de esta cuestión, la de elegir equipo. A su lado, Yolanda Díaz movía los brazos con enérgica indignación mientras en la calle Ferraz, la Guardia Civil registraba la sede del PSOE. Cuerpo observaba el griterío, más delgado quizá que cuando llegó en 2023 y se dio a conocer a todo el mundo; desde las madres de España que lo querían de yerno, a los estudiantes de inglés que envidiaban su destreza. Como ministro de Economía, Comercio y Empresa, impuso su forma de hacer política sin llamar la atención. Cuenta que cuando fue elegido y llamó a su madre para contárselo, ella no se lo creyó porque era el día de los Santos Inocentes, pero el pasado mes de marzo, cuando asumió el cargo de vicepresidente primero del Gobierno, su madre, horas después de haberlo anunciado el propio presidente del Gobierno, aún seguía sin asumirlo: «Ay, hijo, todavía no me lo creo», le dijo.

Y entre esa «incredulidad» y el «poso de responsabilidad enorme», se puso el extremeño a los mandos de una nave, la del Ejecutivo sin escudo al que besar cuando metía goles en Economía. Porque Cuerpo no está afiliado al PSOE. Por eso, cuando la investigación a Zapatero va creciendo en engarces e implicaciones, cuando la trama de supuesta financiación ilegal para desestabilizar procesos judiciales ha llegado hasta el cogollo de la rosa que esgrimen sus compañeros de equipo, lo observo sentado en su escaño, sereno, ceñudo, callado, tratando de hacer su trabajo, y pienso en qué elegimos en realidad cuando uno elige equipo.