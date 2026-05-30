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La legislatura está muerta, pero quienes podrían contribuir a un entierro parlamentario digno mediante una moción de censura: la oposición (PP y Vox) y algunos de los aliados del Gobierno (PNV, Junts, Coalición Canaria) que aceptan el diagnóstico —el Ejecutivo está agónico— no se atreven a botar a Sánchez. Los primeros porque saben que, como dice el saber popular, lo que no mata engorda y, si no cuentan con apoyos suficientes, una moción de censura fallida sería un balón de oxígeno que Sánchez aprovecharía para mantenerse revitalizado en La Moncloa.

Por eso, el señalado, pese a estar rodeado de escándalos con procesos judiciales que afectan a sus familiares más cercanos y a su partido —el registro de la sede de Ferraz por agentes de la UCO es el último— confía en qué Núñez Feijóo ni lo intentará. Tampoco teme que en el Congreso pudiera fraguar un camino alternativo a la moción de censura como podría ser la votación de una cuestión de confianza. Sánchez sabe que buena parte de los socios de investidura se han acostumbrado a ser también los costaleros de la legislatura y no van a cambiar porque el argumento del rechazo a la corrupción, que en su día sirvió de palanca para forzar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, se ha ido transformando.

Ahora los socios esgrimen el fantasma de Vox para justificar el apoyo a Sánchez. Dice Aitor Esteban, el presidente del PNV, que la legislatura está muerta. Un diagnóstico acertado para el que no ofrece salida porque —añade— la moción de censura no está encima de la mesa. En el caso del PNV se sabe porque no está encima de la mesa: gobiernan en Vitoria con el apoyo del Partido Socialista y sí se atrevieran a dar el paso, Sánchez no dudaría en ordenar a Eneko Andueza, su régulo regional, que apoyara a un Bildu que está a las puertas de Ajuria Enea. En el caso de Junts, con Carles Puigdemont languideciendo en Waterloo a la espera de la amnistía, se explica mejor el ejercicio de tartufismo de éste y de los restantes partidos que sostienen al sanchismo. Es comprensible que Núñez Feijóo se desgañite diciendo que «hará todo lo posible para cambiar el Gobierno». Hará bien en trabajar con ilusión pero sin hacerse ilusiones a corto plazo.