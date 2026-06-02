Ocho años no son nada... o más bien no llegó nada

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Pedro Sánchez cumple hoy ocho años como presidente del Gobierno con solo tres presupuestos aprobados y con una sucesión de crisis y catástrofes como nadie había visto desde La Moncloa. El covid, el volcán de La Palma, la guerra en Ucrania, la dana de Valencia, los incendios forestales del pasado verano, la catástrofe ferroviaria de Adamuz, el gran apagón, las borrascas en Andalucía y Extremadura o la guerra en Irán (2026). Un sinfín de episodios que incluso han motivado más de un meme. En León, el balance de esta etapa de Sánchez en el Gobierno es bastante pobre, con asuntos como Torneros, San Marcos, Feve, la integración ferroviaria, las alternativas de la minería, la nueva estación, el aeropuerto, la A-76... sin avances relevantes.