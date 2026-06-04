Quiñones sigue a disposición de Mañueco

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El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue preguntado en la jornada de ayer sobre la conformación del futuro gobierno de la Junta y se mostró muy cauto. Aseguró que las decisiones del presidente Alfonso Fernández Mañueco, son «las correctas y las mejores». Y explicó que está a disposición del líder autonómico del Partido Popular, sin concretar más detalles. Tampoco quiso ofrecer una valoración sobre el acuerdo alcanzado por el PP y Vox para el presente mandato en la autonomía y que propiciará la investidura de Mañueco a partir del día 9.