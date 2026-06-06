Violencia inaceptable... contra todos

Creado: Actualizado:

En Democracia son imprescindibles unos mínimos de respeto hacia todos. Se tensan demasiado las cosas y eso da aire a los intolerantes. Y hace falta criticarlo siempre. Ayer, Vox informó que ha denunciado ante la Policía Nacional la recepción en su sede de Valladolid de una carta anónima amenazante hacia sus cargos, familiares y simpatizantes. El procurador autonómico, Jesús Jiménez, lamentó en un comunicado las «continuas amenazas» que sufre su partido «en toda España». «Hoy le ha tocado a Vox Valladolid, pero es una práctica común la cual la mayoría cargos y simpatizantes del partido han tenido que sufrir, ya sea de forma verbal, escrita o incluso física», comentó Jiménez.