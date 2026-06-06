Si es culpable

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Una apreciación subjetiva acerca de los tres presidentes socialistas. Para mí, la ilusión (la ilusión política intacta de la juventud que el transcurso histórico desgasta tanto como la corriente del río una piedra del lecho) de la llegada de los socialistas al poder a finales de 1982, con Felipe González de presidente del Gobierno, estuvo empañada por la contradicción del siniestro panorama de que el Estado me obligaba durante un año largo al avasallador servicio militar; en enero de 1983 me vi vestido de uniforme y a las órdenes de aquella gente tan marcial. Fue obligatorio hasta 2001, curiosamente dejó de serlo con Aznar. También en 1983 (hasta 1987), comenzaron a operar los GAL en lo que se llamó «guerra sucia contra ETA» (los GAL, su propia existencia y errores con asesinatos de inocentes, dieron gasolina al terrorismo y probablemente retrasaron su final). Se supo y probó que esa suciedad se canalizaba en las cloacas del Estado, desde las manos ocultas del Gobierno. La responsabilidad criminal no llegó hasta Felipe González, aunque nadie duda que la cabeza era él. Creo que fue el golpe más infamante y duro: ver a socialistas actuando como fascistas. Al final, tras casi 14 años en La Moncloa, la extendida corrupción (con el caso Roldán a la cabeza) y el desgaste, hicieron que perdiera las elecciones en 1996.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno desde 2018 (desde luego con numerosos aciertos), consiguió volver a la secretaría general del partido con apoyos que en algunos casos, todavía presuntos, eran elementos con vocación de corruptos. Sánchez, por un lado, cuenta con un Gobierno en su parte socialista volcado en el culto al líder con una falta de crítica casi de corte maoísta. Y, por otro lado, que en realidad es el mismo, no ha sabido elevar al PSOE de horas muy bajas. Lo peor, para mí, lo que como socialista me resultó más desolador, fue la ley de amnistía, vulneración del principio de igualdad ante la ley, para contar con unos votos conflictivos que le permitieran gobernar.

José Luis Rodríguez Zapatero es el presidente socialista que preferí. Sus cuatro primeros años de gobierno fueron muy buenos y se legisló en materias que mejoraron el país. La crisis económica de 2008 dañó su gestión en el segundo. En su mandato, no se descubrieron casos de corrupción. Si se prueba que es culpable de lo que se le acusa en el presente y que se lucró ilegalmente, me resultará demoledor, una muy amarga conclusión.

No obstante, me basta con ver a un personaje como el faltón Miguel Tellado dando ya por hecha la culpabilidad de «Bambi», el aura de mediocridad de Feijóo y la amenazadora sombra de Abascal, para tener claro que por muy decepcionado que llegue a estar, jamás votaré al PP.