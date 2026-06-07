Los empleos verdes prefieren Madrid a León

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«Si se cierra una central térmica en León o Asturias y se pierden unos 3.000 empleos, generar 20.000 nuevos empleos verdes en Madrid no es algo justo». Las palabras del coordinador técnico del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, Manuel Riera, evidencian el fracaso de la llamada Transición Justa, un modelo que, según explica, «va a producir desigualdades sociales y territoriales» pese a que desde el Miteco intenten apabullar con una amalgama de datos sin sustento real. El problema según los expertos, es que los nuevos empleos no siempre aparecerán en los territorios que han visto desaparecer sus empresas.