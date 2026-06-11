Cuando León no era León y vino a León...

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La visita del Papa a Barcelona tuvo ayer su acto central en la Sagrada Familia, pero el intenso calendario de cada jornada le llevó también a la iglesia de San Agustín. Allí fue recibido por sus compañeros de congregación y tuvo un recuerdo hacia un viaje a España que realizó en 1984. Comentó que se sentía «en casa; la razón obvia es que es San Agustín, pero la primera vez que vine a esta iglesia, en 1984, viajaba por tierra desde Roma hasta León, estaba cerrada entonces», explicó el Pontífice. El entonces joven Prevost pasó unos días junto a unos compañeros de estudios en Roma durante los que conoció esta zona, con viaje incluido a Picos de Europa.