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Los judíos, fuera de España en 1492; los moriscos, expulsión en 1609. España es un país con cierta tradición de proscribir al diferente. Ahora se repite esa pulsión deportadora, en este caso de inmigrantes. Defienden su destierro algunas minorías lideradas por Vox mientras el Gobierno los regulariza y la Iglesia los acoge. Los partidarios de echarlos van ganando terreno con su teoría de los españoles primero. Es una gota malaya de xenofobia, racismo y egoísmo que cala poco a poco en el cuerpo social. Si vienen mal dadas —inflación, vivienda, falta de oportunidades para los jóvenes— nada más fácil que buscar culpables y señalar a los inmigrantes.

En la novela «La cruz torcida», Sally Carson cuenta la vida en un pueblo de Alemania en 1932. Allí, el nazismo culpó a judíos y comunistas de los problemas de la juventud y fueron a por ellos. Nada nuevo bajo el sol de una Europa que expulsa como solución. Ahora les toca a los inmigrantes como hace 500 años les tocó a los judíos. Su expulsión en 1492 no fue un asunto exclusivamente español. Ya habían sido desterrados de Inglaterra en 1290, de Francia en 1394, de Viena en 1421, de Baviera en 1442. Los inmigrantes, ¡culpables! El grito se extiende desde Estados Unidos hasta Grecia. La Unión Europea prepara campos de concentración para alejarlos y las palabras del Papa entran por un oído y salen por otro. Pero se impondrá el pragmatismo. En 1609, un decreto del Duque de Lerma expulsó a 300.000 moriscos y la agricultura española sufrió un frenazo de 300 años. Eso no se puede repetir: hay que recoger fruta, construir casas, atender a millones de ancianos. No será por fraternidad, será por interés, pero se quedarán.