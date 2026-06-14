Una apuesta real para el futuro de CyL

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha confiado su gobierno a un equipo experto en los retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma. Ha optado claramente por un perfil técnico y con mucha experiencia para poner en marcha el mejor ejercicio de responsabilidad posible por la situación complicada que enfrenta la sociedad, un grupo de consejeros y consejeras de su máxima confianza para afrontar los desafíos de los nuevos tiempos que ya están instalados aquí y, entre ellos, un núcleo duro formado por tres fieles que repiten en el nuevo Ejecutivo: Isabel Blanco, que se consolida como vicepresidenta, Carlos Fernández Carriedo y el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Tiene por delante cuatro años, si se cumplen los términos acordados con Vox, que ha comprometido por escrito su apoyo a cuatro Presupuestos o, lo que es lo mismo, desde ahora hasta el final de la legislatura. Es la tercera vez consecutiva de Mañueco al frente de la Junta y su segunda experiencia en gobernanza con el partido de Abascal. Toca ponerse manos a la obra sin más dilaciones. Es el momento de gestionar. De afrontar el futuro y atender con firmeza las demandas sociales, entre ellas la crisis de la vivienda, la mejora real y efectiva de la sanidad, solventando problemas estructurales graves, y mantener el nivel de calidad de una educación asentada en los primeros puestos en resultados dentro del panorama nacional. Pero también de encarar los nuevos retos de una sociedad tecnológicamente avanzada en la que la IA ha entrado con una fuerza arrasadora y cuestiona pilares hasta ahora fundamentales, entre ellos el empleo —como bien ha puesto de manifiesto en su encíclica ‘Magnifica Humanitas’ el papa León XIV y ha recordado el pontífice en su reciente visita a España-, en la industria, transformando profundamente todos los procesos de fabricación, o en la formación de quienes tomarán el relevo en nuestra sociedad. Tal vez por eso ha creado una consejería para la Inteligencia Artificial y también por eso ha confiado al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, que sale fortalecido en este nuevo Gobierno, las áreas críticas de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en una doble apuesta además por León. Sin olvidar que el consejero tendrá que gestionar la tan deseada Facultad de Medicina en su tierra. Quiñones, jurista, juez y profesor de Derecho Penal durante 14 años en la ULE, puede ser además, junto a la vicepresidenta Isabel Blanco, un contrapeso a posibles veleidades de Vox o a debates estériles que no deben distraer de lo fundamental: mejorar la vida de los ciudadanos y estar a su servicio.