Al trasluz
La familia humana
No estamos ante un conflicto entre ciencias y humanidades, sino entre materialismo absoluto y libertad. Se nos dice: «Desaparecerán cientos de millones de empleos en todo el planeta… pero se crearán otros». Ya, habrá gran demanda de peluqueros de humanoides. Como ha recalcado el Papa, las nuevas tecnologías deben servir para que la Humanidad avance y no para hacerla peligrar, ni alejarla de su esencia. Soy de carne y hueso, si a usted le gusta esta columna felicitaré después a mi musa; en caso contrario, admitiré ante ella «Tenías razón, debimos escribir de Bad Bunny». ¿Sustituidos por la digital, porque lo nuestro lo hará mejor y más barato? En mi caso, mis muchas limitaciones son difíciles de copiar. Se nos dice que se equivocará menos que nosotros. ¿Y qué si nos equivocamos? La perfección no es humana. Se nos anuncia que nos facilitará la vida. Pero la complicación forma parte del necesario buen aprendizaje. Además, si necesito abrir un abrefácil llamo a Marta. En serio: no es posible ni honrado imponer un modelo de civilización. Nadie está reclamando que vuelva el pasado, ni siquiera reciente. Estamos ante el negocio planetario de una élite. Somos humanos y ha de guiarnos la conciencia, no un algoritmo. No demonizo la tecnología si está al servicio de lo humano, pero me niego a llamar progreso a que algo diga conocerme, solo porque me espía.
Si lo juzgo desde mis gustos: no necesito una tecnología que diezme a mis amigos dibujantes, músicos, cantantes, actores y actrices… solo porque sea más barata y más rápida…. pero no mejor. La familia humana —término de León XIV— está hermanada por un corazón colectivo. Como especie ni siquiera hemos desarrollado todo nuestro potencial para el bien. Ninguna empresa o grupo de ellas debe imponernos un cambio de modelo de civilización. Lo suyo no es progreso, sino negocio.
No somos máquinas, sino creaciones únicas «Sed humanos como lo es Cristo» invitó el Papa a los jóvenes. Y hubiese podido añadir: «Palabra de matemático». También dijo: «La caridad es la virtud que cambia la Historia. Hacedlo con el amor». Insisto, no estamos ante un conflicto entre ciencias y letras, sino entre lo humano y lo inhumano. Gracias, Santidad, por proclamarlo.