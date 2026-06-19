Lo del Tremor parece que coge velocidad...

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En un territorio donde las infraestructuras avanzan a una velocidad exasperante, como en el caso de la provincia, sorprende cuando las cosas cogen velocidad. Y más si la cosa corresponde al Bierzo, donde duermen el sueño de los justos mejoras tan necesarias como la autoría A-76 hacia Orense o la imprescindible alternativa al tren decimonónico que une León con Galicia. Es lógico que incluso se genere preocupación sobre el estado que presenta el viaducto del río Tremor en la A-6 (Madrid-La Coruña). El precedente de Piedrafita del Cebrero, donde se vino abajo un puente, probablemente tiene mucho que ver. Algo no se hizo bien en este vial cuando apenas 25 años después se hace imprescindible y urgente sustituir los viaductos.