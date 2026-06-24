Unas joyitas

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Para que los casos de corrupción sean divertidos se necesita algo de imaginación. Acabar creando sociedades ‘off shore’ en el extranjero para mover cantidades fantasmales de dinero es una cosa triste y sin alicientes, como de adolescente encerrado en casa con una pila de videojuegos. Por eso los papeles de Panamá eran un coñazo y hasta el rescate de Plus Ultra resulta un expediente anodino por muy bella que fuese la maquetación de los informes. En Ábalos y en Koldo hubo al menos exceso en los gastos y desenfreno carnal, lo que entronca con una larga tradición cinematográfica española, como si Mariano Ozores hubiera rodado una película con Esteso y Pajares al frente del Ministerio de Transportes.

Las joyas de Zetapé, sin embargo, nos introducen en una nueva dimensión. Se le critica al expresidente no haber ofrecido aún una explicación, cuando en realidad se han dado varias, a cual mejor. La primera, lo de la herencia de la abuela, sonó a repetida porque eso ya lo había dicho Pujol. Me gustó más el argumento de Sánchez: resulta que uno, cuando va de viaje a ciertos países, no sabe lo que le meten los jeques en las maletas. Me imagino el estupor de Zapatero al abrir la Samsonite y pensar que había cogido por error el equipaje de la archiduquesa Carlota de Baden-Wurtemberg, con esos rubíes y esas esmeraldas de cena de gala en el palacio de Sch»nbrunn. A mí esto me hace sentir mal porque una vez estuve en Catar, cuando el Mundial, y al volver a mi casa solo encontré los calzoncillos de siempre. Una de dos: o alguien se llevó mis zafiros o, por alguna inexplicable razón, los emires no hicieron conmigo gala de su proverbial generosidad.