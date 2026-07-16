Tanto como Dios

Creado: Actualizado:

Se planteaba Joe Brainard que si Jesús curó a algunos enfermos, ¿por qué no curó a todos?... Y se preguntaba Rufino Salgado, que fue fraile antes que cocinero, que si Dios condenó al soberbio ángel Lucifer («Lux-ferre», portador de luz, y patrono de los gays, según monseñor Argüello) a las tinieblas exteriores por creerse tan bello y poderoso como Él, ¿por qué no hace igual con todos los tipos que se creen bellísimos y luz de faro haciendo lo que les sale del bolo y exigiendo peana dorada y adoración (Trump sería un buen ejemplo)?... Y si Dios tolera que haya gente mala y dañina, ¿con qué derecho se cree mejor la gente buena?... ¿por qué Dios no limpia de una vez el mundo de malos, feos, aviesos, malbaratados y jueces de la horca que no necesitan código?, ¿no se evitarían así los graves problemas que nos desesperan, reinando entonces sólo el orden, la justicia, la verdad y la belleza sin mayor esfuerzo ni ley?...

De cavilaciones como estas tiene la culpa la calora que hace sopa la sesera si no se concilia el sueño y es la Razón atormentada la que se pone a soñar —como le sucedía a Goya— rondando el patio de los disparates y poniendo tienda en la corrala de los monstuos. Nunca se debe dejar soñar a la Razón, nunca; sólo debe ser esclava de la realidad, nunca de la imaginación, del suponer... o del indicio que algún juez estima como prueba... porque ¿no podrá un juez creerse Dios si otro dios de instancia superior sólo puede corregirle en algo o enmendarle la plana, pero jamás condenarle a las tinieblas?... ¿no tiene razones la opinión pública para creer que la independencia y la pureza judicial son declaraciones huecas bordadas en oro sobre la arpillera de una saca o talega?... ¿cuántos jueces no tienen ya inconveniente alguno en declararse de derecha ancha o extrema derecha y cuántos no se atreven a decirlo en su confortable sigilo o posturita?... ¿ganaríamos algo si los jueces fueran extranjeros (y no vean en esto ataque a la laboralidad de los nuestros, que tendrían similar ocupación o incluso mayor sueldo en los otros países intercambiables)?... ¿por qué la Justicia, siendo ciega, parece caerse siempre al mismo lado?...