A José Antonio Diez no le va lo del ‘plasma’

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Entre las herencias de la época de Mariano Rajoy en La Moncloa quedó aquello del ‘plasma’. De optar por la televisión para evitar comparecencias en directo en las que llegaran las preguntas. Eso hoy está a la orden del día en todo tipo de instituciones, con políticos que sólo hablan con los afines. En León sufrimos mucho de esto. Aunque aquí no gustan las pantallas, al menos las televisivas para ver a la selección española. Bembibre y Astorga son las últimas en sumarse a una tendencia que se implanta en la provincia siguiendo a Ponferrada, que fue pionera en anteriores eliminatorias. Incluso en Bilbao habrá concentración pública al pagar el Grupo del PP una TV gigante para el parque de Doña Casilda. En León, el alcalde Diez tiene otro plan seguro para el domingo...