Canta, calandria

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Que la cosa no pintaba bien estaba claro desde que sonó la primera campanilla llamando a comparecencia. Aquella mudez del Julito del alma en el Senado era sólo hasta ver, porque viendo barrote, saca su llave y dice al juez que abra la caja de los truenos de la que saldrán desatados los renuberos, duendes maléficos que vienen acaballados sobre las tormentas de mucho tronar y pedrisco. Prepárese Zapatero. La del pulpo ha de tenerle atribulado.

No sé en qué modo «La calandria», famoso corrido mejicano compuesto por Manuel Hernández «Manuelita», orienta o recrea este «episocio» entre Julio y Zapatero. Que lo cante de nuevo Pedro Infante; lo hizo tan popular, que hasta mi madre lo tarareaba haciendo las camas: «En una jaula de oro, pendiente del balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor... hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró; y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre, voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió pa ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó: a usted no lo conozco. ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión». Calandria zapatera y Julito pardal que intuyó acabar en jaula ajena y rinde pruebas al juez para que la calandria vuelva a ella en un invierno de turrón en Soto del Real. Zapatero lo sabe y eso le tiene en el hondón depresivo en que dicen está. No es para menos. ¿Dónde quedan los diez días que pidió para explicar sus joyones?, ¿cuánto más cerca está la imputación de sus hijas tras marcar un récord mundial de cobro por un maquetar que ni ellas hicieron?... Y aquí un amigo, que lo es de Zapatero, sigue sin explicarse ni aceptar que su «compañero» esté tan preso de patas en el unto caribeño, la naranjita china y el mondongo de Plus Ultra. Le digo que por unas hijas inútiles un buen padre hace lo que sea; y que esa es la principal razón (o única) de su conducta y su codicia.