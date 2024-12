Publicado por PIPO ADELL León Verificado por Creado: Actualizado:

Tres Ángeles del Área de Servicio Castillo El Burgo

Queridos lectores: Hoy quiero compartir con ustedes una historia que renueva la fe en la humanidad y nos recuerda que todavía existen personas dispuestas a tender la mano al prójimo sin esperar nada a cambio. El 8 de diciembre, de regreso del Camino de Santiago, mi coche sufrió una avería inesperada mientras circulábamos por la autopista en dirección a Barcelona. El aviso del coche fue claro: «Detente de inmediato». Con tres niños pequeños y un total de seis personas en el vehículo, la situación no podía ser más preocupante, especialmente con las advertencias de tormenta que se anunciaban para esa jornada. Sin saber muy bien qué hacer, me dirigí al área de servicio Castillo El Burgo, donde el destino quiso que me encontrara con tres auténticos ángeles terrenales. Dos de ellos estaban trabajando en la estación de servicio, y el tercero, que ya se marchaba a casa para comer, no dudó en regresar para ayudar. Durante más de 40 minutos, los tres se volcaron en buscar una solución para la avería. Con ingenio, esfuerzo y una eficacia asombrosa, lograron reparar el coche, permitiéndonos continuar el viaje con seguridad. No puedo describir el alivio y la gratitud que sentí en ese momento. Las alternativas no eran nada fáciles: o bien llegar a casa de madrugada tras un largo trayecto en grúa y taxis, o bien pasar la noche en la zona, con todos los inconvenientes que eso implicaba para los niños y los demás pasajeros. Pero gracias a ellos, ese oscuro panorama se disipó. Lo que más me conmovió no fue solo su destreza para resolver el problema, sino su actitud. En todo momento se mostraron amables, atentos y con una sonrisa en el rostro, sin importar el frío, la hora ni sus propios compromisos personales. Gracias a estos tres ángeles, recuperé la esperanza en la bondad de las personas. Gestos así no solo resuelven un problema puntual, sino que dejan una huella duradera en el corazón.

Quisiera darles las GRACIAS de todo corazón y pedir que, si alguien conoce sus nombres, me lo haga saber para poder reconocerlos personalmente. El mundo necesita más personas así, personas que, con sus pequeños grandes gestos, nos hacen creer que la humanidad aún tiene remedio.