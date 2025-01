Multar en Nochebuena

Creado: Actualizado:

El martes 24, día de Nochebuena, salgo de casa a primera hora de la tarde para visitar a un familiar de 92 años que vive solo en la calle Corredera de nuestra ciudad. Sin tráfico en las calles, y con todos los establecimientos cerrados, mi mente no asoció que era martes y nuestro servicio de la ORA estaba vigente. Ingenuamente aparqué y subí a casa de mi familiar. Cuando bajé, al cabo de dos horas, se me heló la sangre al ver la denuncia de la ORA en el parabrisas...

No encontraba ni un bar, ni una tienda abierta que pudiera hacerme el favor de cambiar un billete por monedas para pagar la denuncia. En esa tarde, solo trabajaba la ORA...

Asumo que el fallo es mío, pero... que falta de ética por parte de la ORA... denunciar a las cinco de la tarde en Nochebuena, con las calles vacías de coches y de personas, con todos los negocios cerrados... Que poca elegancia...

La empresa que gestiona el servicio de la ORA (Eulsa) es una sociedad mixta con participación mayoritaria del Ayuntamiento y cuyo Presidencia del Consejo de Administración corresponde al alcalde de León.

En sus Estatutos y firmado por nuestro alcalde, se expone que la finalidad de la ORA es dar una mayor fluidez al tráfico rodado con la consiguiente mejora de calidad de vida para el ciudadano, con un compromiso de excelencia para el cliente, vuelven a repetir lo de la máxima calidad otra docena de veces y acaban el el escrito con la frase «Eulsa, con León y los leoneses». Menos mal que están con nosotros...

Eulsa es una empresa que todos los años da beneficios. El pasado ejercicio 2023, tuvieron unos beneficios netos de un millón trescientos mil euros.

Sin embargo, los parkímetros están sucios, funcionan mal y lo que es peor, cuando anochece en la mayoría de ellos y salvo que tengas una luz indirecta que lo ilumine, no se ve a teclear, ni la ranura de meter las monedas. Supongo que a muchos lectores les habrá pasado...

El que a partir de que anochece no puedas sacar el ticket porque no se ve, no se puede permitir. Yo mismo, en una ocasión, tuve que alumbrar con el teléfono movil a un matrimonio ya mayor que venían con una hija al Policlínico que hay en la calle Fray Bernandino de Sahagún y que justamente tiene un parkímetro enfrente. Los de la Avda. de la Facultad tampoco se ven.Y así la mayoría. Señores de Eulsa, gástense parte de los beneficios en darnos un mejor y más limpio servicio, como propugnan en sus estatutos. No se trata solo de recaudar. Atentamente, un cliente, como Vdes. nos denominan.