Negocios con vida y sin relevo

Creado: Actualizado:

Encontrar relevo generacional para un negocio no es tarea fácil, menos aún si es en el medio rural, y de no fructificar el esfuerzo de décadas puede evaporarse sin dejar rastro. Es el caso de dos ejemplos que hoy publica Diario de León, La Alcancía, en Villoria de Órbigo y Peñín Chocolatier, en Valderrey, que cerrarán sus puertas tras la jubilación de sus dueños si no hay algún emprendedor que lo remedie. El posible cierre de estos y otros negocios en su misma situación supone una pérdida definitiva de recursos para sus territorios. Difícilmente volverán a ponerse en marcha y merece la pena implicarse para dar a conocer sus circunstancias y llegar lo más lejos posible para encontrar gente interesada. Por ello, es elogiable la labor de la plataforma Volver al pueblo, de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, que pone en contacto a quienes dejan un negocio con aquellos a quien pueda interesarles dar el relevo .