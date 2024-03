Crecer sin fórmulas mágicas

Creado: Actualizado:

Los municipios del alfoz siguen creciendo y se están consolidando como la punta de lanza de este tortuoso camino que está suponiendo la lucha contra la despoblación en León. No hay recetas mágicas para abordar un problema endémico que padece gran parte del medio rural de este país y que, en el caso de esta provincia, también se enquista en las ciudades. Sin embargo, hay esperanza, como demuestra el caso de Sariegos, uno de los ayuntamientos más rejuvenecidos de la provincia y que ofrece datos insólitos como que la guardería municipal rebosa y no da abasto para acoger el ‘boom’ natalicio local, que ha impulsado incluso la ampliación de sus tres centros educativos. No hay fórmulas mágicas para alcanzar el éxito poblacional, aunque evidentemente la cercanía a la capital ayuda. Ofrecer servicios a las familias y facilidades para conciliar asientan el cimiento de esta, esperemos, imparable fortaleza demográfica.