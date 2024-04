La uva de El Bierzo que ambiciona Rueda

Creado: Actualizado:

La godello es la variedad de uva blanca de moda y su potencial ha permitido a la Denominación de Origen Bierzo sacar músculo y duplicar las ventas, con datos que respaldan su éxito como que ya roza el 30 del total de contraetiquetaqs de la DO. El crecimiento en la comarca está asegurado, con el aumento de hectáreas año tras año y su vertiginoso ascenso ha llamado la atención de la la todopoderosa DO Rueda, que ha sorprendido a propios y extraños con su decisión de producir con la uva berciana. Esta semana saltó la noticia, con muy mala aceptación en la comarca, que considera que es una afrenta directa a su marca de calidad. Los expertos denuncian que cultivar godello fuera de la comarca no sólo podría desvirtuar la variedad, precisamente en un momento en el que la uva se encuentra en plena eclosión y con un futuro prometedor, también atenta contra la esencia y la razón de ser de las DO.