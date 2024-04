El abismo del que advierte la UE a León

Creado: Actualizado:

Tan obvio como que la economía leonesa ha avanzado y se ha modernizado en los últimos años es que no lo ha hecho al ritmo de otros territorios, ni nacionales ni europeos. No tan evidente puede resultar, más allá del derrotismo del que con frecuencia se abusa en la provincia, que son urgentes reformas estructurales y medidas que salven al territorio de un futuro con oportunidades menguantes. Y sobre ello advierte el último informe sobre cohesión que acaba de publicar la Comisión Europea. León está entre las zonas que corren peligro de caer en lo que denomina las ‘trampas del desarrollo y del talento’. Tiene muchas papeletas: estancamiento económico, desplome de la población, emigración de los jóvenes trabajadores, menos servicios básicos en las zonas rurales y de montaña, falta de especialización estratégica para competir y ser más productivos en los retos sobre todo de la transición verde y la digital,... La UE y la OCDE han elegido a Castilla y León para dirigir sus estrategias de retención del talento. No hay un segundo ni una oportunidad que perder.