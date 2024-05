La realidad social asoma en la Ronda Interior

Creado: Actualizado:

Las estadísticas muestran muchas cosas sobre la realidad de la sociedad pero no sirven para conocer las situaciones personales ni para poner rostro a los problemas que padecen los que no dejan de ser nuestros vecinos. Los últimos pasos para concluir la Ronda Interior de León deben ser bienvenidos después de tanto tiempo. Se avanza hacia una solución al tráfico por la parte norte del casco antiguo que fue diseñada en un momento literalmente remoto, aunque que no se ha podido activar hasta que llegaron los fondos europeos. El avance de las máquinas derribando los viejos inmuebles para comunicar El Espolón y La Palomera se lleva por delante las viviendas y los negocios de personas con realidades complicadas. Ahí, quizá, toca centrar ahora las miradas. En una atención a la que está obligado el Ayuntamiento para no castigar a unos vecinos a los que se debería facilitar las cosas para rehacer sus vidas.