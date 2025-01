La oposición documenta las ‘vergüenzas’ de Diez

Creado: Actualizado:

El ansiado informe de Intervención, sobre la actuación del equipo de gobierno municipal de José Antonio Diez, probablemente no sorprende a nadie. A lo largo de los últimos meses, se habían ido conociendo una serie de episodios que apuntaban que las cosas no estaban para hacer ningún tipo de alarde. Incluso había un hecho que confirmaba que las gestiones no se habían tramitado bien y era la falta de disposición a entregar la documentación a la oposición. El PP desveló que Intervención hace «una enmienda a la totalidad a la gestión del alcalde Diez» al «poner en evidencia y elevar a documento oficial su mala gestión». UPL también se sumó a las denuncias pero optó, es habitual, por una equidistancia medida, criticando que el PP protagonizase de inicio las críticas.