Descentralizar los medicamentos

Creado: Actualizado:

La palabra descentralizar es, probablemente, una de las más repetidas a lo largo de la Democracia. Está en el origen y en las razones de ser del sistema autonómico, aunque caben todas las críticas sobre los resultados. Frente a un Estado centralizador de la dictadura se apostó por acercar la administración a los ciudadanos, potenciando las instituciones locales. Pero no ha sido un camino bien recorrido y menos aún en asuntos que afectan de manera directa a la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, cabe poner en valor todas las iniciativas para evitar que los habitantes del medio rural tengan que desplazarse a las capitales en busca de servicios. Este es el caso de la innovación que se activó ayer en Toral de los Guzmanes. El fin no puede ser más relevante para las personas afectadas. Se trata de facilitar directamente las medicaciones a través de las farmacias evitanto las visitas personales al Hospital de León. El plan se extenderá por la provincia y, en general, por toda la Comunidad. Supone una descentralización real y eficaz que simplica las cosas a personas, muchas de ellas mayores, que evitarán viajes que no siempre resultan sencillos desde los pueblos. A través de las farmacias se les acerca la gestión farmacéuticca con todo ese aval que siempre supone el trato directo con el mismo profesional conocido.